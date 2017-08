Nurmeksessa tuuletetaan kansallispukuja perjantaina Potakkajuhlissa

Yrittäjän päivän tapahtumat sekä Potakkajuhlat ja Potakkajuhlat by Night levittäytyvät ympäri Nurmesta perjantaina myöhään yölle. Päivä alkaa torilta kello 12 ja sen tulee avaamaan kaupunginhallituksen jäsen Pasi Korhonen . Nurmeksen Sepoilla on ilmainen kahvitarjoilu torilla yhdeksästä lähtien.

- Potakkajuhlilla on Nurmeksessa pitkä historia jo 1800-luvulta lähtien. Silloin piiat ja rengit Rautavaaraa, Valtimoa ja Juukaa myöten ovat saapuneet jalkaisin Nurmeksen Mikonniemelle Potakkajuhlille. Vapaapäivät ovat siihen aikaan olleet harvinaista herkkua, Potakkajuhlien juontaja ja Nurmeksen Yrittäjien puheenjohtaja Ella Kärki sanoo.

Päivän mittaan torilavalla nähdään Kaupunkilaishiiri ostoksilla-näytelmä. Sen jälkeen kuunnellaan potakkamuistoja, tarinoita ja makumuistoja.

Torilavalle voi mennä kehua retostelemaan itseään pystypäin luvan kanssa.

Kansallis- ja kansanpukujen tuuletusnäytös alkaa torilla kello 15. Silloin olisi hyvä tuoda kansallispuku, feresi tai vastaava tuulettumaan ihmisten ilmoille. Halutessaan voi kertoa muille oman pukunsa historian.

Pielisen Sulosointu ry järjestää lastenlaulujen karaoken ja muutakin ohjelmaa lapsille kello 17 lähtien.

Päivän aikana Haikolan talo valitsee Metkoimman Potakan. Sydämellisimmän Potakan valitsee Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ja Nurmeksen yrittäjät valitsevat Suurimman Potakan.

Torilla on paljon syksyistä satoa niin metsästä kuin puutarhastakin myynnissä. Esimerkiksi Martat myyvät perunapizzaa ja Nuortenpaja Apaja myy perunavohveleita.

Pielisen Kaluste tuo torille Iglu-saunan ja toivoo, että ihmiset ottaisivat uimapuvun ja pyyhkeen matkaan ja tulisivat saunomaan.

Loppuillan torilla voi vetää antaumuksellisesti karaokea Pielisen Sulosoinnun kanssa loppuillan. Kirjakauppa Sananhelinä on avoinna koko yön. Kirjojen yön teemana on Kirjoja ja kummituksia. Kello 18 alkaa noitamainen lukuhetki 3-10 vuotiaille. Seuraavaksi on aavemaisia tarinoita Nurmeksesta, joita kertovat Rajalla -kirjan tekijät. Kirjailijavieraaksi tapahtumaan tulee aavetutkija Mauri Karvonen.

Illalla kello 18 avataan näyttely suositusta tv-sarjasta Paluumuuttajat Nurmeksen kaupunginkirjaston näyttelytiloissa. Avajaisissa ovat mukana toimittaja-ohjaaja Minna Dufton ja Puukarin Pysäkin Anni Korhonen. Huojuva Lato on menossa mukana akustisesti.

- Näyttelyssä pääsee näkemään muu muassa, miten sarjan käsikirjoitukset sekä tunnusmusiikki ovat syntyneet, kuulemaan sarjan päähenkilöiden tuoreimpia kuulumisia sekä tutustumaan paluumuuttoaiheiseen kirjallisuuteen ja tutkimukseen.

Paluumuuttajat-tv-sarja on toistaiseksi poikinut jo kaksi tutkimustyötä. Nurmeksesta näyttely kiertää Valtimon kirjastoon ja sitä voi halutessaan tilata myös muualle, Minna Dufton kertoo.

Nurmeksen satamassa Pielisen Järvipelastajat järjestävät risteilyjä toiminnasta kiinnostuneille pelastusalus PV Braheilla.

Haikolan talo järjestää retken uudelle näköalatasanteelle Toivon Tornille. Kello 18.45 on kokoontuminen Nurmeksen rautatieaseman parkkipaikalle ja lähtö Kohtavaaran luonto- ja historiapolulle.

Nurmeksen luterilaisessa kirkossa järjestetään kello 19 iltahartaus ”Siipiensä suojassa”.