Kolin syksy on täynnä tapahtumia - uutuutena urheilutapahtuma

Isojen tapahtumien sarjan aloittaa Hyvän Olon Viikko, joka järjestetään 4.-10.9. Tuolloin Kolilla on tarjolla muun muassa äänimaljarentoutusta, Katja Frangenin tulkintoja, Asahi-tuokioita, erilaisia joogia sekä luontoretkiä kävellen ja ratsain.

Samalla viikolla Kolilla järjestetään myös sadonkorjuujuhla perjantaina 8.9. Sadonkorjuujuhlan ilta jatkuu konsertilla Kolin kirkossa.

Lauantaina 9.9. on puolestaan Ruskavaelluksen ja Kolin Venetsialaisten vuoro. Perinteiseen Kolin Ruskavaellukseen on bussikuljetukset Joensuusta. Päivän ohjelmaan kuuluvat 13–16 kilometrin pituinen patikointi oppaan johdolla, nuotiokahvit, sauna ja keittolounas.

Kolin Venetsialaisessa on Kolin satamassa on Kari Kolan valoshow, tulitaide-esitys, risteilyitä, komiikkataiturin esitys ja ilotulitus.

Musiikkia on puolestaan luvassa Break Sokos Hotel Kolilla Koli Ruska Bluesissa, joka järjestetään 15.-16.9.

Lauantaina 23.9. järjestetään ensimmäistä kertaa Koli MTB maastopyöräilytapahtuma. Maastopyörillä pääsee testaamaan kuntoaan Kolin haastavissa ylä- ja alamäissä. Kisamatkana on naisille ja miehille 60 kilometriä. Kisakeskuksena on Kolin Safaritalo. Reitit kulkevat kansallispuiston ulkopuolella. Osallistujamäärä on ensimmäisenä vuonna rajattu 200 pyöräilijään.

Legendaarinen Vaarojen Maraton juostaan 6.-7.9. Matkat ovat tänä vuonna 14–130 kilometriä. Juoksijamäärä on rajattu 1 000:een, ja kaikki paikat on jo varattu.