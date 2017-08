Ilosaaren valmistuminen lykkääntyy syyskuun loppuun - kuvagalleria työmaalta

Torstaina keskipäivän aikaan Ilosaaren pihassa seisoskelee kymmenkunta työmiestä ja useita työkoneita.

Ilosaari saadaan aikaisintaan syyskuun lopussa, Joensuun kaupungilta kerrotaan nyt.

Kolme viikkoa sitten Joensuun kaupungininsinööri Ari Varonen arvioi, että saari valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Vastaavan projekti-insinöörin Mikko Honkosen mukaan kaupungin arviot perustuvat urakoitsijan antamaan aikatauluun.

- Urakoitsijalta on pyydetty tarkennettua aikataulua ja tähän aikatauluun me tietenkin perustetaan näkemyksemme siitä, milloin urakka on valmis, Honkonen sanoo.

- Urakoitsija on vihertöitä tekemässä ja muutamissa rakenteissa on vielä keskeneräisyyttä. Tällä hetkellä arvio on, että syyskuun loppuun mennessä pitäisi olla valmista. Sen jälkeen tulisi vielä puiden istutukset, Honkonen sanoo.