Kataja esittelee lajejaan lauantaina Areenassa – kokeiltavissa niin rullahiihtoa kuin koristakin

Joensuun kataja esittelee liikuntatoimintaansa Joensuun areenassa huomenna lauantaina. Paikalla ovat kaikki seuran kuusi jaostoa: hiihto, koripallo, yleisurheilu, voimistelu, taitoluistelu ja muodostelmaluistelu.

Tapahtumassa on toiminnallisia pisteitä, joissa voi kokeilla muun muassa koriksen peluuta, rullahiihtoa ja temppuratoja. Mukana on myös jaostojen valmentajia ja urheilijoita, joilta on mahdollisuus kysellä ja kuulla lajeista tarkemmin. Tietoa saa muun muassa harjoittelumuodoista ja -määristä, toimintamaksuista ja lajien muista erityispiirteistä.

Teemapäivä alkaa areenassa kello 10. Mukana tapahtumassa on myös Katajan uusi puheenjohtaja Esa Karvinen.