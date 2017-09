Kotiudu Keski-Karjalaan -kampanja tuo maakuntaan paluumuuttajia

Kotiudu Keski-Karjalaan -kampanja on saanut hyvän vastaanoton ja Keski-Karjalassa odotellaankin muutamia asuntohakemuksia.

- Tarkoituksena on ollut saada kuntiimme uusia asujia hieman paikallista vuokratasoa edullisemmin puolen vuoden ajaksi kokeilemaan asumista täällä. Postitimme 1 504 kirjettä entisille keskikarjalaisille Etelä-Suomeen ja nyt odottelemme jo paria asuntohakemusta, sanoo seutumarkkinoija Suvi Spoof Keski-Karjalan kehitysyhtiö Ketistä.

Spoofin mukaan asuntokyselyitä on tullut myös muilta kuin kirjeen saajilta.

- Muutama muuttajaehdokas hakee vielä työpaikkaa ennen kuin uskaltaa irrottautua nykyisistä töistä. Mutta on ollut todella ilahduttavaa huomata, että vastavirtaan tulijoita olisi, eivätkä kaikki halua pakkautua kasvukeskuksiin.

Alun perin kampanja-aikaa oli elokuu. Kuukausi on kuitenkin liian lyhyt aika tehdä isoja päätöksiä kotipaikan ja asunnon vaihdosta.

- Päätimme kuntien kanssa tehdä kokeilustamme pitempiaikaisen. Jatkamme kampanjaa ensi vuoden loppuun tai niin kauan kuin kampanjaan varattuja asuntoja on vapaana. Meillä on tarjota pari asuntoa kustakin kunnasta kampanjan kautta. Lisäksi yksityiset asuntojen omistajat ovat laittaneet ja laittamassa asuntojaan kampanjan kautta markkinoitavaksi. Esimerkiksi yksi maatilan pihapiiri on tulossa vuokrattavaksi Kiteellä.

Suvi Spoof kertoo, että jatkossa kunnilla ei ole niin sanottuja korvamerkittyjä asuntoja kampanjaa varten, vaan hakija voi itse kertoa, millaista asuntoa olisi vailla. Näin kunnat voivat joustavasti vastata kysyntään ja remontoida asuntoja tarpeen mukaan.

- Esimerkiksi Rääkkylän kunnassa laitetaan kunnan asuntoja kuntoon ja asuntoihin on jo jonoa, joten tarvetta vuokra-asunnoille on.