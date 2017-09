PT-talon vieressä tapahtuu - uuden kaavan toteutus alkoi Niskaparkin kohdalta

Joensuun katukuvassa on alkanut tapahtua myös toriparkkia pohjoisempana. PT-talon vieressä Niskakadun ja Koulukadun risteyksessä oleva Niskaparkki on poistettu käytöstä ja alueen maa on jo käännetty ympäri.

PT-talo on vielä pystyssä ja näillä näkymin pysyykin jonkin aikaa. - Meillä ei ole paniikkia sen purkamisen kanssa, ja tarkkaa päivämäärää purkamisen aloittamiselle on vaikea sanoa, YIT:n aluepäällikkö Juha-Pekka Kapanen kommentoi. Aiemmin suunnitelmana oli, että PT-talon purkaminen tapahtuu syys-lokakuun aikana. Niskaparkin pysäköintialueen paikalle rakennetaan pysäköintitalo, asuntoja sekä toimisto- ja liiketilaa. Pysäköintikannet rakennetaan tontin sisäosaan, asunnot ja toimitilarakentaminen Koulukatua ja Niskakatua vasten. PT-talon paikalle tulee aikanaan kolme kuusikerroksista rakennusta. Niissä tulee olemaan noin 150 opiskelija-asuntoa.