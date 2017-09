Kaikkonen haluaa tiedustelulakiin vauhtia - kutsui eduskuntaryhmien puheenjohtajat koolle

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kiirehtii tiedustelulain saattamista voimaan. Kaikkonen on kutsunut kaikkien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat koolle ensi perjantaiksi keskustelemaan kysymyksestä.

- Kaikki ovat tulossa. Nopeimmillaan tiedustelulaki voitaisiin saada voimaan ensi vuoden lopulla, Kaikkonen sanoi maanantaina Joensuussa, jonka lisäksi hän vieraili samana päivänä Outokummussa.

Tiedustelulaki vaatii perustuslain muutoksen, johon tarvitaan viiden kuudesosan määräenemmistö.

Eduskunta palaa kesälomalta ja aloittaa työt tänään tiistaina. Kaikkosen mukaan edessä on iso liuta suuria asioita.

- Budjetti on tietysti niistä yksi. Nyt on ollut hyvä huomata, että Juha Sipilän (kesk.) tekemistä kovista päätöksistä ja isoista leikkauksista on ollut hyötyä Suomelle, jonka tilanne on selvästi parantunut ja paranemassa.

- Kuitenkin täällä Itä-Suomessa pitää vielä tehdä paljon työtä, jotta päästään samaan tilanteeseen, joka yleisesti alkaa vallita Suomessa. Työttömyyttä on yhä liikaa, Kaikkonen sanoi.

Kolmas iso kokonaisuus on tänä syksynä turvallisuustilanne, johon lukeutuvat niin ulkoinen kuin sisäinenkin turvallisuus, joista jälkimmäiseen juuri tiedustelulain vauhdittaminen liittyy.

- Suomen lähellä järjestetään syksyllä isoja sotaharjoituksia. Pohjois-Korea on tietysti täältä kaukana, muttei se lopulta niin kaukana ole, Kaikkonen arvioi.