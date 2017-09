Kontiolahtelaisilta pyydetään kommentteja rantapuistoon - luonnoksessa oleskelupaikkoja, hyötykasvipuutarha ja käymälä

Kontiolahden kunta pyytää asukkailta kommentteja rantapuiston suunnitelmaluonnoksesta.

Kontiolahden sataman pohjoispuolelle tulevaan rantapuistoon on suunnitteilla muun muassa kaksi oleskelupaikkaa kukkaistutuksineen, kumpareista nurmialuetta sekä runsaasti erilaisia puita ja pensaita.

Luonnoksessa alueen keskiosaan on sijoitettu vanhan kiviseinäisen navetan näköinen rakennelma, jossa ei ole puuosia. Rakennelman sisälle on tarkoitus rakentaa käymälä, jota erityisesti hiihtäjät ovat toivoneet alueelle. Uusi rantaraitti huomioidaan puiston osana ja kulkuyhteytenä.

Lisäksi rantapuistoon on suunniteltu hyötykasvipuutarhaa, jossa on marjapensaita ja omenatarha. Höytiäisen rantaan on suunnitelmassa tehty rantaniitty, jossa voi oleskella. Pinta-alaltaan 1,2 hehtaarin kokoisen rantapuiston läheisyyteen on varattu paikka koirapuistolle.

Kuntalaisilta kerätään nettikyselyssä kommentteja siitä, minkälaisia toimintoja ja oleskelualueita he rantapuistoon toivoisivat. Myös muita muutostoiveita ja esityksiä otetaan vastaan. Nettikyselyyn voi käydä vastaamassa 4.-17. syyskuuta.

Kyselyyn pääset vastaamaan osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/D7848D0341E69007.par