Kommentti: Miksi vasta nyt?

Monissa kouluissa on lähdetty viime vuosina innolla mukaan positiiviseen tukeen ja lasten ohjaamiseen myönteisellä palautteella. Vanhempi kiittää ja kumartaa ja kysyy samalla, että miksi vasta nyt? Pro Koulun ”isällä” professori Hannu Savolaisella ei ole vastausta, koska ”kaikkihan on ollut olemassa” ja kyse on vain ”ihan hyvästä peruspedagogiikasta”.