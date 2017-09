Kuva: Toriparkin työmaa edistyy

Toriparkkia on rakennettu keskellä Joensuun keskustaa jo kuukausien ajan.

Heillä, jotka eivät ole vilkaisseet rakennustyömaan aidassa olevista kurkistusaukoista, ei ole kuitenkaan käsitystä siitä, miltä työmaa näyttää. Sen verran korkea aita työmaata ympäröi.

Toriparkin rakentaminen on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että maan alle kaivetulle kuopalle on ryhdytty rakentamaan kantta, joka on maan tasossa.

Toriparkin on määrä valmistua syksyyn 2018 mennessä.