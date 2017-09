Kiteellä pärjätään, mutta se ei vielä riitä

Kiteen strategia: Toiveissa kurkistaa laatikon ulkopuolelle.

Kitee on ihan ok. Palveluvarustus on suorastaan loistava. Kaupungin talous on kunnossa. On uusi koulukeskus ja vasta käyttöönotettu nuoriso- ja yhteisötila. Näin arvioi kaupungin tilaa strategiaseminaariin osallistunut väki.