Tippuria esiintyy maakunnassa paljon suhteessa asukaslukuun

Vanha sanonta ”Lähti kuin kuppa Töölöstä” ei ole ajan tasalla, sillä sukupuolitaudeista edes se ei ota hävitäkseen.

Viime vuonna kuppa eli syfilis todettiin yli 200:lla suomalaisella. Vuoden 1995 jälkeen kaikkiaan yli 4 000 on sairastunut pahamaineiseen tautiin.

Tippuria todetaan tuplasti enemmän kuin vielä muutama vuosi sitten, viime vuonna jopa noin 400:lla.

Tippuria esiintyy Pohjois-Karjalassa erittäin runsaasti suhteessa asukaslukuun. Enemmän tippuritartuntoja on todettu ainoastaan Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Tilasto alkaa vuodesta 1995, jonka jälkeen maakunnassa on todettu 251 tartuntaa. Vähemmän tartuntoja on ollut 17 sairaanhoitopiirin alueella.

Pohjois-Karjalassa on tilastoitu 2-28 tippuripotilasta vuosittain. Edellinen vaikea tippurivuosi oli 2012, jolloin tartuntoja oli 14. Sen jälkeen niitä on ollut alle kymmenen vuodessa. Kuluvalta vuodelta on tilastoitu neljä tartuntaa.

Kuppaakin esiintyy maakunnassa paljon. Vuoden 1995 jälkeen enemmän kuppapotilaita on tilastoitu aiemmin mainituissa sairaanhoitopiireissä sekä rajan lähellä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Pohjois-Karjalassa on ollut 175 kuppapotilasta tarkastelujaksolla. Vakavin kuppavuosi oli 2000, jolloin potilaita oli peräti 40. Tänä vuonna tartuntoja ei ole tilastoitu.

Klamydiatartuntoja on ollut 11 sairaanhoitopiirin alueella enemmän kuin Pohjois-Karjalassa, jossa tartuntoja on ollut 270-460 vuodessa. Nuorten keskuudessa melko yleistä tautia esiintyi maakunnassa paljon 2000-luvun alussa. Tänä vuonna tartuntoja on ollut jo 250.

90-luvun puolivälin jälkeen hiv-tartuntoja on todettu maakunnassa enintään viisi vuodessa, tänä vuonna jo neljä. Enemmän hiviä on ollut kymmenessä sairaanhoitopiirissä.

