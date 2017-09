Harva tunnisti polttiaishaperon - visan ensimmäinen sieni sotkettiin koivuhaperoon

Kaikkiaan vastauksia tuli 180, joista postitse 18. Kaikista vastaajista vastasi oikein 16 henkilöä. Valtaosa väärin vastanneista arveli sienen olevan koivuhapero tai haaparousku. Yksittäisiä ehdotuksia oli muun muassa viitahapero, kyyhkyhapero, savuhapero ja viinihapero. Myös limanuljaskaa, harmaarouskua ja viiruvalmuskaa veikattiin.

Sienivisan ensimmäisen viikkopalkinnon eli sienioppaan voitti Tarja Heittokangas Joensuusta. Tuotepalkinnot menevät Hannu Tikkaselle Joensuuhun ja Taija Hirvoselle Joensuuhun. Onnittelut voittajille.

Haperot ovat rouskumaisia sieniä, mutta niissä ei ole maitiaisnestettä. Useimmat haperot ovat nuorena ja keski-ikäisinä värikkäitä, kellertäviä, vihertäviä, sinertäviä, punertavia tai punaisia. Polttiaishapero on poikkeus. Lakin yläpinta on tasaisen harmaa tai joskus harmaanruskea. Heltat ovat valkoisia ja lopulta harmaantuvia, myös jalka harmaantuu vahingoittuneista kohdista.

– Haju on miellyttävä, jopa hedelmäinen, mutta nimensä mukaan maku on polttava. Haperoissa ei ole myrkyllisiä lajeja, joten haperoita (haperoksi itiöemä on ensin tunnistettava) kannattaa maistaa, miedot lajit poimitaan koppaan ja paistetaan paistinpannussa, kirpeät lajit, kuten polttiaishapero heitetään mäkeen, sanoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Oheisesta kuvasta voi nähdä, että etanat ovat syöneet lakin pintaosaa. Polttava maku ei ole etanoille syömisen este.

– Olen polttiaishaperoa maistattanut opiskelijoille Joensuun/Itä-Suomen yliopiston sienikurssilla, ja muutamat opiskelijat muistavat loppuikänsä polttiaishaperon polttavan maun suussaan ja he myös tunnistavat polttiaishaperon maastossa sienikurssin jälkeenkin. Itse olen monta kertaa maistanut polttiaishaperoa ja aina maku tuntuu raikkaan polttavalta suun limakalvoilla, polttiaishaperossa on mielenkiintoinen maku, Salo kertoo.

Polttiaishapero on yleinen Pohjois-Karjalassa kuusivaltaisissa metsissä.

Ohessa sieni numero kaksi. Mikä se on?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaisin. Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi sienikirja sieniresepteineen.

Vastaaminen onnistuu internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi/sienivisa tai postikortilla osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero. Jokaisella kierroksella voi vastata vain kerran.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 13. syyskuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.