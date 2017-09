Vuolukiviteollisuus tuonut paljon vaurautta Nunnanlahteen

Vuolukiviteollisuuskin sinne näkyy, sillä yksi tien varrella olevista taloista on Tulikiven klubitalo. Kuutostien varrella Kivikylää vastapäätä on entinen kauppa, jonka seinät on päällystetty kivilaatoilla. Tiloissa toimii nyt kyläkauppa, leipomo ja kahvila Kivikylän herkku sekä polttoaineen jakeluasema.

Teollisuus on vuosien varrella tuonut paljon vaurautta Nunnanlahteen, jossa on noin 480 asukasta ja 200 taloutta. Infrastruktuuri toimii, sillä kylässä on valokuituyhteydet ja oma vesiosuuskunta. Kylään on tehty osayleiskaava, ja siellä on tonttimaata Pielisen rannassa.

Seppo Kettunen haluaisi uutta eloa käyttämättömäksi jääneeseen Kivikeskukseen.

Kahvilan terassipöytään istahtaa nunnanlahtelainen Seppo Kettunen, joka on seurannut alan tapahtumia monessa roolissa. Hän on ollut Nunnauunilla kunnossapitotöissä lähes 25 vuotta. Sen lisäksi hän on hoitanut kunnan asioita valtuutettuna. Nyt hän on Nunnanlahden kylätoimikunnan puheenjohtaja.

Vuolukivialan historia on paikallisilla hyvin tiedossa. Kettunen oli mukana Suomen Vuolukivelle tehdyllä luokkaretkellä 1960-luvulla.

– 1980-luvun alkuun asti kaivoksilla kasvoi horsmaa ja turistit kävivät etsimässä kivenpalasia, Kettunen sanoo.

Sen jälkeen tehtiin pohjoiskarjalaista teollisuushistoriaa, kun alalle syntyi oman aikansa kasvuyrityksiä. Tulikivi laajeni Yhdysvaltoihin yritysostoksella jo 1980-luvulla.

Markus Hirvonen on ollut Juuan kunnanjohtajana reilun vuoden.

Parhaimmillaan Tulikivi ja Nunnauuni työllistivät Juuassa vuonna 2007 lähes 800 henkeä. Nyt työntekijöitä on alle 200, joten yhdessä vuosikymmenessä on kadonnut jopa 600 työpaikkaa.

Yhden toimialan pitkä alamäki on ulottunut käytännössä jokaiseen juukalaiseen talouteen.

– Kyllähän se on näkynyt ja tuntunut, kun satoja on joutunut pois töistä. Jokaiseen talouteen se on vaikuttanut, olipa sitten töissä tai ei, Kettunen sanoo.

Vähennys olisi merkittävä lähes missä tahansa, mutta erityisesti se tuntuu kunnassa, jonka asukasluku on alle 5 000.

– Jos tämä olisi tapahtunut lyhyessä ajassa, olisimme varmasti päässeet rakennemuutostukien piiriin, Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen arvioi.

Huippuvuosina työntekijöitä Juuassa kävi hyvin laajalta alueelta, joten todellinen vaikutus työllisyyteen on pienempi kuin mitä lukujen perusteella voisi päätellä. Silti työttömyysaste on edelleen korkea, noin 19 prosenttia.

– Se on pitkälti rakenteellista työttömyyttä, joka korjaantuu tilastoista muutaman vuoden sisällä, Hirvonen pohtii.

Työllisyyden ohella vuolukivialan lasku näkyy kunnan verotuloissa. Yhteisötuloverot ovat huvenneet yritysten tulosten ja tuloverot työpaikkojen menetyksen myötä. Toisaalta hyvien vuosien jäljiltä kunnassa on taloudellista puskuria, jonka avulla päätäntävalta on säilynyt omissa käsissä.

– Pakottavaa tarvetta kuntaliitoksiin meillä ei ole ollut, toisin kuin monilla muilla kunnilla.

Ylä-Karjalan kuntaliitoshankkeesta Juuka oli ensimmäinen lähtijä.

Juuassa uskotaan kestävän pohjan nyt löytyneen kiviteollisuudessa.

– Olen optimistinen, ja uskon että käänne alalla on jo tapahtunut. Yrityksillä on tapana uusiutua, ja nyt alueella on hyvä pöhinä menossa, Hirvonen arvioi.

Positiivisuuteen antaa syytä raaka-aine, joka pysyy kunnassa jatkossakin. Myös yritysten uudet mallistot ja tuotantomenetelmät vaikuttavat lupaavilta.

Vuolukiviala on edelleen suurin yksityinen työllistäjä kunnassa, mutta samalla paikallinen elinkeinoelämä on monipuolistunut. Juuassa on useampia kasvavia yrityksiä, kuten Nestlén kastikkeita valmistava Puljonki.

Paikalliset puhuvat yhä tuttavallisesti uunista ja kivestä työpaikkoina.

– Muutamia kavereita on palannut hommiin, joten ehkä nyt ollaan menossa kohti parempaa.

Vuolukivialan asioita on kylällä seurattu tarkasti vuosien varrella, mutta viime vuosina asia on arkipäiväistynyt. Yritysten kilpailuasetelma on tiedossa, mutta eri yrityksissä työskentelevät voivat silti käydä yhdessä kalassa ja mahtuvat vieläpä samaan veneeseen.

– Ehkä alkuaikoina oli enemmän sellaista kilpailua, mutta nyt se on laantunut, Kettunen kertoo.

