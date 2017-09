Kari Kola Botanian ostotarjouksesta: Puhutaan miljoonien investoinneista

Joensuulaisista toimijoista koostuva ryhmä on jättänyt virallisen ostotarjouksen Joensuun kasvitieteellisestä puutarhasta.

Tarjous on jätetty Suomen Yliopistokiinteistölle perustettavan yhtiön nimissä, jonka ovat kauppatilanteessa perustamassa Kari Kola (kuvassa), Teemu Purmonen ja Markku Pesonen, Valoparta Oy tiedottaa.

- Botania on sulkeutumassa ja koko toiminta loppumassa. Jos ratkaisua ei löydy niin alasajo on alkamassa joulukuun 2017 alussa. Tarkoituksenamme on pelastaa tämä uniikki paikka, nostaa puutarha uuteen loistoonsa ja kehittää kohdetta merkittävästi, Kari Kola kertoo.

Tiedotteen mukaan Botanian kiinteistö sekä koko tontti ovat päässeet huonoon kuntoon ja tarvitsevat perusteellisia korjauksia.

- Kokonaisuudessa puhutaan miljoonien investoinneista, jotka jaksottuvat useammalle vuodelle. Ajatus ei ole vain ylläpitää puutarhaa ja kasvihuoneita vaan kehittää koko toimintaa uudelle tasolle ja rakentaa Botaniasta ajan kanssa kansainvälisestikin kiinnostava matkailukohde, Kola jatkaa.

Tiedotteen mukaan ryhmän tavoitteena on saattaa koulutus, oppiminen, tapahtumat, visuaalisuus ja kasvit yhteen ja luoda Botaniasta vetovoimainen kohde, jonka maakunnan ihmiset kokisivat tärkeäksi ja joka houkuttelee vierailijoita pitkienkin matkojen päästä.