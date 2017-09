Yliopiston kirjasto on ottanut syksyn opiskelijat vastaan ihan uudella ilmeellä. Itä-Suomen yliopiston kirjasto Carelia-talossa oli koko kesän kiinni, ja remontin myötä ensimmäinen kerros on saanut muun muassa äänieristettyjä tiloja, rentoja kalusteita ja uuden palvelutiskin.

Suuri uudistus on aukioloaikojen muutos. Opiskelijoilla ja muulla yliopistoväellä, joilla on kulkulupa, on lokakuusta lähtien mahdollisuus työskennellä kirjastossa ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin.

Tähän saakka ovet on suljettu arkisin viimeistään kello 19. Suurelle yleisölle aukioloaika on jatkossa kello 18:aan.

Uusien tilojen avajaisia vietettiin torstaina.