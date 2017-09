Venäläisyyttä Joensuun historiassa esittelevä bussikierros oli yleisömenestys

Venäläisyyden rooli Joensuun kaupungin historiassa on aihe, jota on tutkittu vasta verrattain vähän. Aihe kuitenkin kiinnostaa paikallisia siinä määrin, että Suomi-Venäjä -seuran paikallisosaston, Joensuun Venäjän ystävät ry:n, järjestämä bussikierros aiheesta buukattiin lauantaina täyteen.

Sekä suomeksi että venäjäksi selostettu kierros pysähtyi aluksi Pyhän Nikolaoksen sekä ortodoksiseminaarin kirkoilla, ja jatkoi siitä Kuhasaloon luostarin muistomerkille sekä Ilosaaren kotkapatsaan kautta Linnunniemen huviloille.

Matkaopas ja kulttuurintutkija Leena Jääskeläisen suunnittelema kierros keskittyi erityisesti ortodoksisen kirkon ja idän kaupan merkitykseen alueella.

- Pietarin kauppa on ollut alueelle tärkeää läpi historian. Aina kun rauhan aikana itäraja on ollut auki, on Joensuu hyötynyt jollakin tavalla, yhdistyksen puheenjohtaja Marja Jänis summasi.