Botanialla ihmetellään tänään kurpitsoja

Joensuun kasvitieteellisellä puutarhalla Botanialla pidetään tänään sunnuntaina suuri kurpitsajuhla. Tapahtuma alkaa kello 11 ja päättyy kello 16.

Toukokuussa Botanialla kylvettiin sata eri kurpitsalajiketta. Osa siemenistä päätyi kasvamaan eri puolille Joensuuta. Nyt kurpitsat on koottu juhlanäyttelyyn.

Tapahtumassa voi ihailla paikalle tuotuja kurpitsoja, joita ihmiset ovat kasvattaneet omilla kasvimaillaan.

Juhlassa jaetaan ruokareseptejä ja myytävänä on kurpitsaruokia. Tapahtumassa nähdään muun muassa kurpitsatanssi ja pieni sieninäyttely sekä kuullaan musiikkiesityksiä ja kurpitsapuhe. Myös lapsille on järjestettyä ohjelmaa.

Ulkopuutarhaan juhlaan on vapaa pääsy. Kasvihuoneisiin on normaalit pääsymaksut.