Torvet raikuvat Pilkon K-Citymarketissa perjantaina

Ohjelmassa on laaja kattaus puhallinmusiikkia useiden solistien tulkitsemana ja kapellimestari Mika Hirvosen johtamana, tiedotteessa kerrotaan.

Tiistaina 19. syyskuuta kello 18-20 on puolestaan Sepänsalilla osoitteessa Sepänkatu 42 avoimet orkesteriharjoitukset.

- Jokainen puhallin- tai lyömäsoittaja iästä ja taidoista riippumatta on tuolloin tervetullut tutustumaan Joensuun Puhallinorkesteriin ja kokeilemaan yhteissoittamista. Yhdessä musisointi on paitsi hauskaa myös tutkitusti hyväksi terveydelle, joten nyt on hyvä tilaisuus palata vanhan harrastuksen pariin pitkänkin tauon jälkeen tai kokeilla rohkeasti jotain aivan uutta!