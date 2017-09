Vaivion vanhaan kyläkouluun avattiin ravintolabaari

Liperin Vaivioon on vanhaan kyläkouluun avattu puolitoista vuotta sitten Juhlakeskus Gáiju.

Ravintola on avoinna ympäri vuoden, joten kyse ei ole mistään kesäkahvilasta. Onko Pohjois-Karjalaan tullut eurooppalaista meininkiä, jossa syödään maaseudun kätköissä olevissa ravintoloissa?

- Alkuperäisenä ideana meillä oli tarjota pääasiassa juhla- ja pitopalvelua, mutta ihmiset pitivät meidän baarimenustamme. Ravintola-asiakkaat ovat paikallisia kyläläisiä, mutta meillä käy väkeä myös Joensuusta ja kauempaakin. Jyrinkylä on melko lähellä, ravintolayrittäjä Tanja Karisaari-Lindgren sanoo.

Jopa puolet annoksista valmistetaan asiakkaille mukaan.

Erilaiset perhejuhlat ja tapahtumat ovat yritykselle edelleen tärkeitä. Esimerkiksi tulossa oleva pikkujoulukausi näkyy varauksissa jo nyt.

Keittiö on entisellä paikallaan, mutta nykyaikaisilla keittiölaitteilla varustettuna. Siskonmakkarakeittoa sieltä ei enää saa, vaan kokkina työskentelevä Lauri Lindgren kertoo, että baarimenussa on tarjolla hampurilaisia, pitsoja ja kebabeja. Saamelaiselle nimelle on katetta, sillä listalla on lappilaisia aineksia, kuten savuporoa.

Juhla-aterioihin ruokalistat räätälöidään yhdessä asiakkaiden kanssa käytävän keskustelun perusteella.

- Teemme paljon itse ja käytämme paikallisia ja tuoreita aineksia. Esimerkiksi kastikepohjat ja lihaliemet valmistan itse. Se on aika vaivaton juttu, mutta ero lopputuloksessa on suuri.

