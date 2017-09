Sotku piinaa Pohjois-Karjalan apteekkeja - yhä puutteita kriittisistä lääkkeistä

Lääketukkuri Oriolan lääketoimituksissa on edelleen ongelmia, kertoi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea keskiviikkona.

Viime viikon tilauksista valtaosa on saatu apteekkeihin, mutta esimerkiksi toimitusten sisällöissä on ollut puutteita. Ongelmatilanteissa suurin osa asiakkaista on silti saanut lääkkeen joko toisesta apteekista tai lääke on vaihdettu korvaavaan.

Tilauksista on jäänyt pois esimerkiksi kylmäsäilytettäviä tuotteita kuten insuliinia. Fimean johtajan Eija Pelkosen mukaan apteekit eivät aina ole myöskään saaneet kunnolla tietoa, mitä lääkkeitä toimitusten mukana on tulossa.

Oriolan toimitusvaikeudet näkyvät edelleen myös pohjoiskarjalaisissa apteekeissa. Asiakkaiden tarvitsemat lääkkeet on toistaiseksi pystytty toimittamaan, mutta tiedonkulun puutteet ja toimitusten satunnaisuus haittaavat toimintaa.

- Tilanne on parantunut, mutta edelleen on puutteita suhteellisen kriittisistä lääkkeistä, sanoo Joensuun Uuden Apteekin apteekkari Eero Suihko sanoo.

Muun muassa diabeteslääkkeistä, keuhkoahtaumalääkkeistä ja elinsiirtopotilaiden käyttämistä hylkimisenestolääkkeistä on ollut pulaa. Puutteet on kuitenkin pystytty paikkaamaan muun muassa apteekkien yhteistyöllä.

- Oriola on luvannut tehdä tarvittaessa hätätoimituksia. Emme ole kuitenkaan toistaiseksi halunneet rasittaa systeemiä, mutta turvaudumme niihin jos aika loppuu, Suihko sanoo.

Ilomantsin apteekissa jouduttiin viime viikolla turvautumaan hätätoimitukseen harvinaisen reumalääkkeen osalta. Muissa tapauksissa lääkkeet on pystytty toimittamaan ilman viivettä.

- Kyllä asiakkaat ovat saaneet lääkkeensä. Lääketoimitukset eivät kuitenkaan ole tulleet niin kuin pitäisi. Tuotteiden toimitukset Oriolasta ovat olleet hyvin satunnaisia, Ilomantsin apteekin apteekkari Ahri Hirvonen sanoo.

- Omat varastot ovat toimineet puskurina niin, ettei viivästyksiä ole tapahtunut kuin kahden henkilön kohdalla.

Hirvosen mukaan lääketehtaat ovat ryhtyneet toimittamaan lääkkeitä muiden tukkujen kautta.

Nurmeksen apteekissa asiakkaat ovat toistaiseksi saaneet lääkkeensä ajallaan.

- Olemme saaneet kaiken mitä olemme tilanneet, vähän viiveellä tosin, sanoo farmanomiTuula Anttilainen.

Suurin ongelma on tiedonkulussa.

- Kyllä tämä varmaan koko ajan parempaan päin muuttuu. Sekavaahan tämä on. Ennen saimme lähetyslistat etukäteen sähköpostissa ja tiesimme jo etukäteen mitä on tulossa. Listoja pitää tarkistaa monesta kohtaa, mikä on iso työ meille.