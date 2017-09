Sienivisa: Yli puolet vastaajista tunnisti nokirouskun

Valtaosa väärin arvanneista epäili sienen olevan mustavahakas. Nokirouskua arveltiin myös nokihaperoksi, savurouskuksi ja samettijalaksi.

Visan toisen kirjapalkinnon saa tällä kertaa Marjatta Ruuska Nurmeksesta. Tuotepalkinnot menevät Maritta Nikkaselle Joensuuhun ja Jenni Kärpälle Joensuuhun. Onnittelut. Postitamme palkinnot voittajille.

Sienivisan toisen sienen eli nokirouskun sato on ollut tänä vuonna runsas Pohjois-Karjalassa, runsain moneen vuosikymmeneen.

– Nauttiiko nokirouskun rihmastot kylmästä alkukesästä ja sateisista ja viileistä keskikesän päivistä, vai tuottaako nokirousku itiöemiä ilmastonmuutoksen siivittämänä, pohdiskelee erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Nokirousku on ulkonäöltään yksi kauneimmista rouskuista. Lakin yläpinta on tumman suklaanruskea, samettinukkainen ja lakin reuna on uurteinen. Heltat ovat paksuja ja valkoisia, mutta vanhemmiten heltat kellertyvät. Jalka on pitkä, yläosastaan levenevä ja uurteinen, mikä on hyvä tuntomerkki. Jalka on lakin värinen ja samettinukkainen. Maitiaisneste on valkoista, mutta se värjää mallon kuivuessaan punertavaksi.

Salon mukaan nokirousku on lehtomaisten kankaitten ja korpikuusikoitten sienilaji ja vaateliaan kasvupaikkansa suhteen se ei ole Etelä- ja Keski-Suomessa kovin yleinen, ja sen esiintyminen harvinaistuu pohjoista kohti mentäessä.

– Nokirouskun maku ja haju ovat miellyttäviä. Kun sitä maistaa, minulle tulee mieleen pähkinäinen maku. Nokirouskun itiöemät paistetaan miedolla lämmöllä paistinpannussa.

Ohessa sieni numero kolme. Mikä se on?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaisin. Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi sienikirja sieniresepteineen.

Vastata voi internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi/sienivisa tai postikortilla osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 20. syyskuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.

