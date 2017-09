Harri Mulari eroaa vihreistä - kansanedustaja Antero Vartian kohutwiitti ei syy, mutta se viimeinen pisara

Joensuun vihreiden puheenjohtaja Harri Mulari eroaa vihreistä. Samalla Mulari jättää kaikki luottamustoimensa. Syyksi Mularin eroon kerrotaan vihreiden sisäiset linjariidat.

Ennen eroaan Mulari vaati sosiaalisessa mediassa vihreiden kansanedustajan Antero Vartian eroa puolueesta: "Antero Vartian on aika erota. Tarvitsemme vihreitä yrittäjiä ja yrittäjyyttä, emme tällaista."

Mulari viittasi Antero Vartian laajasti sosiaalisessa mediassa levinneeseen Twitter-kommenttiin, jossa Vartia linjasi, että vastikkeetonta perustuloa ei tulisi maksaa "Esimerkiksi niiden kohdalla, jotka pelaisivat päivisin tietokonepelejä ja katsoisivat iltaisin pornoa ja tulisivat perustulolla toimeen."

- Antero jatkaa, minä en. Olen tänään irtisanoutunut kaikista luottamustehtävistäni ja paikallisyhdistyksen jäsenyydestä. Joku roti ja omatunto tässä hommassa pitää säilyttää, Mulari toteaa tiedotteessa.

Puhelimessa Mulari kuitenkin sanoo, että Vartia-tapaus oli vain viimeinen pisara, ei varsinainen syy eroon.

- Linjariidat on liian voimakkaasti sanottu. Syy on paremminkin henkilökohtainen. Aika loppui ja jaksaminen ja ehkäpä osaaminenkin kasvavan jäsenmäärän edessä. Tiedote on hivenen liian dramaattinen.

Mulari toimi Joensuun vihreiden puheenjohtajana ja Savo-Karjalan vihreiden hallituksen jäsenenä. Hän on myös Siun soten valtuuston jäsen sekä Joensuun alueellisen jätelautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsen. Hän hakee eroa kaikista tehtävistä.

- Vedän happea. Ja tuen edelleen vihreitä, mutta en aio itse enää toimia aktiivisesti.

Joensuun vihreiden varapuheenjohtaja on Teppo Tarnanen.