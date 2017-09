Talousarviossa pysytty hyvin Rääkkylässä

Rääkkylän kunnan talousarvio on tammi-kesäkuussa toteutunut jopa suunniteltua paremmin. Toimintatuottoja on kertynyt 1,28 miljoonaa euroa, mikä on 57 prosenttia koko vuoden arviosta.

Toimintakuluja on ollut 8,5 miljoonaa euroa. Tämä on puolestaan 48 prosenttia koko vuoden arviosta. Verotuloja on kertynyt 3,1 miljoonaa euroa, vähän alle arvioidun. Valtionosuuksia kunta on saanut suunnitelmansa mukaisesti 4,87 miljoonaa euroa. Kunta ostaa paitsi sote-palvelut myös kiinteistöjen hoidon. Koko vuodeksi palvelujen ostoihin on varattu 12,2 miljoonaa euroa, ja siitä on ensimmäisen puolen vuoden aikana käytetty kuusi miljoonaa euroa. Kunnanvaltuustossa kysyttiin, onko ylimääräisiä kuluja tiedossa. Kunnanjohtaja Tuula Luukkonen vastasi, että on ilmennyt rakennuksiin liittyviä lisäkuluja ja että asiaa käsitellään piakkoin kunnanhallituksessa.