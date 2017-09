Käsityö-yökerho avautuu jälleen Taitokorttelissa

Taitokorttelin käsityö-yökerho avautuu jälleen perjantaina 22. syyskuuta alkaen kello 18.

Vuosi sitten syyskuussa ensimmäisen kerran ollut Taitokorttelin Käsityö-yökerho -tapahtuma viettää yhden vuoden. Vuoden aikana käsityö-yökerhoja on järjestetty jo kolme.

- Jokaisessa Käsityö-yökerhossa on pukeutumiskoodina ollut villasukat. Toki, muu asu on vapaa ja pakollinen. Iltojen aikana onkin nähty monenmoisia villasukkia; polvipituisista anelmaisista lyhytvartisiin, värikkäistä raidoista hillittyihin harmaisiin ja mummon neulomista itsetehtyihin. Jokaisessa näissä on näkynyt kävijän oma persoona ja rokkailtukin illan aikana villasukissa on,

Perjantaina ohjelmassa on ohjattuina kädentaitopajoina valopallo sekä makramee-amppeli taitokeskuksessa. Lisäksi kävijät voivat tuoda tullessaan myös oman keskeneräisen käsityön tai käsityömateriaalit ja -tarvikkeet voi hankkia paikan päältä, joihin saa sitten tarvittaessa opastusta käsityöneuvojilta.

Illan musiikista vastaa kello 18.30 alkaen muusikko Martti Orre ja ohjelmistossa on syksyisiä sävelmiä sekä mahdollisuus myös esittää omia kappaletoiveita.

Taitokorttelin Käsityö-yökerhoon on vapaa pääsy.