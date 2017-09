Jaamankankaalle heitetyt puutarhajätteet ja roskat suututtavat - "Jokaisen tulisi kantaa kortensa kekoon ja vähän miettiä"

Jaamankankaalla ulkoileva Anni Lindgren on ärsyyntynyt virkistyspaikkojen ja luonnon roskaamisesta.

- Olemme saaneet Kontiorannan varuskunnan lakkauttamisen jälkeen Jaamankankaan alueelle hyvät virkistysalueet, joissa on mukavaa lenkkeillä koirien kanssa ja muun muassa marjastaa. Valtio on puolestaan hoitanut omat roskansa pääosin pois, mutta ongelmana on kanssaihmiset, jotka kantavat sekä puutarhajätettä että muuta roskaa alueelle, Lindgren sanoo.

Hän on yhdessä muiden ulkilijoiden kanssa keräillyt roskia pois, mutta alueen pitäminen siistinä ei tunnu kuuluvan kenellekään.

- Olemme muutaman syksyn ajan seuranneet, kuinka sinne on tuotu puutarhajätettä ja vieraslajit ovat jo juurtuneet metsiimme. Saammeko sittenkin Jaamankankaasta ulkoilmapuutarhan? Perennat eivät kuulu metsään! Ensi syksynä varmaan nuo herukkapuskat ovat myös juurtuneet ja saamme poimia herukoita metsästä, hän ihmettelee.

Lindgrenin mukaan myös joku kiireinen leipuri oli vienyt tyhjät jauhopussinsa metsään, ajatuksena varmaan se, että paperi kyllä maatuu.

- Olisi mukavaa jatkossakin nauttia siististä ulkoilualueesta, ilman vieraslajeja ja roskia. Jokaisen tulisi kantaa kortensa kekoon ja vähän miettiä kuinka toimitaan. Kaatopaikat ottavat moisia vastaan kyllä, Lindgren muistuttaa.