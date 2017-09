Erehdyttävästi samannäköisiä - akansieni sotkettiin sienivisassa ukonsieneen

Sienivisaan tuli tällä viikolla kaikkiaan 243 vastausta, joista verkossa vastasi 226 ja kortilla 17. Oikein vastasi kaikkiaan 171 ihmistä.

Yli 50 sienivisailijaa sotki akansienen ukonsieneen. Muutama vastaaja puolestaan arveli akansientä suomumustesieneksi ja tapionherkkusieneksi.

Kirjapalkinnon saa tällä kertaa Marjo Tervo Paalasmaalta. Kaikkien vastanneiden kesken onni suosi Osmo Pussista Joensuusta ja Jaana Ikälää Lappeenrannasta. He saavat tuotepalkinnot. Onnittelut. Postitamme palkinnot voittajille.

Visan sieni numero kolme oli akansieni, joka on ukonsienen ”puoliso”. Akansienen lakki on näyttävä, lakin halkaisija on yleensä yli kymmenen senttimetriä, mutta ei yli 15 senttimetriä. Ukonsienen lakki on selvästi suurempi täysi-ikäisenä: lakin halkaisija voi olla jopa 30 senttimetriä.

Akansienen lakin yläpinta on ruskehtava, jossa on suuria tummia suomuja. Ukonsienen lakin yläpinta on vaaleahko, ja siinä on myös ruskeita suomuja.

Mitkä tuntomerkit erottavat nämä sienet toisistaan?

– Kokoero on selvä, jos ne ovat täysi-ikäisiä ja niitä voi verrata rinnakkain kasvupaikoillaan. Selvin tuntomerkki on akansienen mallon punertuminen kosketeltaessa ja myös leikkauspinnoilta löytyy punertavaa väriä, mitä löytyy Sienivisan kuvan keskimmäisen itiöemän jalasta, kertoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Ukonsienen malto ei punerru. Ukonsienen jalka on koko pituudeltaan ruskeavöinen, akansienen jalka on vaalea ja sileä ilman ruskeita vyöhykkeitä, mikä näkyy kuvassa selvästi.

– Akansieni on syötävä, mutta ei ole ukonsienen veroinen maultaan. Akansieni on hieman kitkerän makuinen ja suosittelen akansienen kiehauttamista kattilassa ennen ruoaksi valmistamista. Ukonsienen voi paistaa sellaisenaan pihvien tapaan.

Sekä ukon- että akansieni kasvavat rehevillä kasvupaikoilla, kuten lehdoissa, niityillä, metsälaitumilla, kompostikasoissa ja puutarhoissa. Akansienen voi löytää myös vanhojen kuusten alta neulaskarikkeelta ja muurahaispesien reunamilta. Pohjois-Karjalassa molemmat sienet ovat melko harvalukuisia, ja erityisesti ukonsieni on harvinaistunut metsälaidunnuksen loppuessa, jolloin sen perinteiset kasvupaikat ovat hävinneet.

Ohessa sieni numero neljä. Mikä se on?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaisin. Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi sienikirja sieniresepteineen.

Vastata voi internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi/sienivisa tai postikortilla osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 27. syyskuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.

Sienivisan aiemmat tehtävät:

Viikko 2: Yli puolet vastaajista tunnisti nokirouskun

Viikko 1: Harva tunnisti polttiaishaperon - ensimmäinen sieni sotkettiin koivuhaperoon