Viikko Pohjois-Karjala: Koululaisten vanhemmat huolissaan sisäilmaongelmista Tohmajärvellä: "Asia painetaan villaisella ja annetaan lasten kärsiä"

Tohmajärvellä niin Kemien, Tietäväisen kuin Värtsilän koulussakin on todettu pahoja sisäilmaongelmia. Toistaiseksi väistötiloja ei ole otettu käyttöön, ja kunnassa odotetaan uuden koulukeskuksen rakentamista. Sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2018.

Viikko Pohjois-Karjalan jutusta käy ilmi, että osa tohmajärveläisistä koululaisista oireilee voimakkaasti.

Eräs vanhempi kertoo lehdelle, että lapsella on kouluaikaan nenäverenvuotoa ja nokkosrokkoa. Nokkosrokkoreaktio on välillä niin paha, että lasta on jouduttu käyttämään päivystyksessä.

- Jouduimme päivystykseen, kun lapsella turposi kädet, jalat ja kasvot ihan muodottomiksi. Erikoissairaanhoidon lääkäri kertoi, että mitä todennäköisimmin oireilut ovat juurikin sisäilmaongelmiin liittyviä.

Monet vanhemmat kertovat myös muista sisäilmaoireista, kuten atooppisesta ihosta, toistuvasta nuhasta, päänsärystä ja hengitystieinfektioista.

Vanhemmat eivät ole Viikko Pohjois-Karjalan mukaan olleet tyytyväisiä Tohmajärven virkamiesten toimintaan.

- Monta viestiä laitettu, aina sama vastaus. Rakennus on tullut tiensä päähän. Odotellaan uutta koulua, mutta lapset oireilevat ja etenkin altistuvat koko ajan ja mitään ei tehdä.

- Asia painetaan villasella ja annetaan lasten kärsiä, kunhan ei tule lisäkustannuksia.

Lähde: Viikko Pohjois-Karjala