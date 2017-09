Ortodoksisen kulttuurin säätiön keräyslipas varastettiin - "Kuin veisi rahaa kolehdista"

Joensuun Ortodoksisen kulttuurin säätiöltä on varastettu rahaa. Rahat on viety keräyslippaasta, joka on kulttuurikeskuksen rakennuksen eteisessä.

Rahojen puuttuminen huomattiin perjantaina. - Kaikki setelit oli viety, vain muutamia kolikoita oli jätetty pohjalle, kertoo Ortodoksisen kulttuurin säätiön puheenjohtaja Keijo Mutanen. Mutasen mukaan ei ole tarkassa tiedossa, kuinka paljon keräyslippaassa oli rahaa. Hänen mukaansa liikutaan kuitenkin sadoissa euroissa. Asiasta on ilmoitettu poliisille. Keräyslippaan rahoilla säätiö muun muassa rahoittaa stipendejä ja apurahoja, joita myönnetään esimerkiksi opiskelijoille. - Kova juttu tämä on, ei uskoisi, että kukaan tällaiseen pystyy, Mutanen ihmettelee. - Enemmän tämä on kuitenkin henkinen tappio. Sama kuin veisi rahaa kirkon kolehdista, hän vertaa. Keräyslipas sijaitsee kulttuurikeskuksen eteisessä. Ovet ovat yöaikaan lukossa, eikä varkauden uskota tapahtuneen tiloissa toimivan ravintolan aukioloaikoina. Mutanen on tapahtuneesta hyvin harmissaan. - Meillä ihmiset tekevät hirveän määrän talkootyötä, ja joku kiittää siitä tällä tavalla.