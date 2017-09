Valkoposkihanhia nyt maakunnassa satoja tuhansia

Päättyvä viikko oli lintujen syysmuuton suhteen aivan hektinen.

Tuskin keneltäkään on jäänyt näkemättä tai kuulematta hanhien voimakas syysmuutto viime päivien ja öiden aikana. Lintuja on lentänyt lähes kaiken aikaa yli suurissakin parvissa, joiden koko on vaihdellut muutamista kymmenistä muutamiin satoihin yksilöihin.

Pääosaa ovat esittäneet jälleen kerran valkoposkihanhet, joista suuri osa on lisäksi pysähtynyt Pohjois-Karjalan pelloille sekä turvekentille ruokailemaan ja lepäilemään jatkaakseen taas pian matkaansa Suomenlahden yli ja siitä läntisen Keski-Euroopan merenrannikoille, joilla valkoposket tapaavat talvehtia.

Suomeen valkoposkihanhet ovat tulleet pesimäseuduiltaan Vienanmeren itäpuolelta, kuten esimerkiksi Novaja Zemljan saarelta.

Viime päivinä valkoposkihanhia on laskettu hurjimmillaan useita kymmeniä tuhansia yksilöitä. Esimerkiksi Tohmajärven Valkeasuon pohjoisosista ilmoitettiin torstaina 48 000 valkoposkea ja perjantaina jo 80 000.

Hanhien rynnistys alkoi jo viikko sitten sunnuntaina 17. syyskuuta, mutta silloin asialla oli toinen arktinen Branta-suvun hanhilaji, sepelhanhi. Parhaimmilta paikoilta näitä valkoposkihanhia hieman vähälukuisempia hanhia laskettiin muutolla yli 10 000 lintua.

Sepelhanhi tulee ja lentää Suomen yli esimerkiksi Kaninin ja Taimyrin niemimailta Venäjältä. Lajilla ei yleensä ole tapana laskeutua tankkaamaan Pohjois-Karjalan avoimille alueille kuten valkoposkihanhet tapaavat tehdä, vaan parvet lentävät suoraan kohti talvehtimisalueitaan.