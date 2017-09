Rajavartiosto palkittiin Vuoden pohjoiskarjalaisena terveystoimijana

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus on valinnut Vuoden 2017 pohjoiskarjalaiseksi terveystoimijaksi Pohjois-Karjalan rajavartioston.

Perustelujen mukaan rajavartiosto on järjestöystävällinen organisaatio. Se on jo vuosien ajan ottanut ilolla vastaan yhdistykset ja monet muut terveyttä edistävät toimijat. Organisaation kautta on tavoitettu laaja joukko nuoria aikuisia, joille on pystytty yhdessä antamaan terveempiä eväitä elämään.

Palkinnon sisältö on uniikki kunniakirja, joka on historian ensimmäinen, muttei toivottavasti viimeinen. Lisäksi palkintoon kuuluu terveystapahtuma, jonka sisältö suunnitellaan yhdessä palkinnon saajan kanssa.