Professori: Tutkimus työperäisen maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista olisi tarpeen

Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Viren peräänkuuluttaa suomalaiseen maahanmuuttokeskusteluun uutta otetta.

- Keskustelu maahanmuutosta on kyllä ollut sellaista, että parantamisen varaa olisi paljon. Keskustelu on ollut hyvin polarisoitunutta, jolloin asioita sotketaan toisiinsa, Viren sanoi lauantaina perussuomalaisten ajatuspajan Suomen Perustan Joensuun Carelicumissa järjestämän tilaisuuden yhteydessä.

Virenin aiheena oli kysymys, onko maahanmuutto talouden ongelma vai kenties sen ongelmien ratkaisu.

- Tähän ei voi vastata kyllä tai ei. Yksiselitteistä vastausta ei ole, ei tietenkään. Tällä hetkellä asiat vain tapahtuvat tapaus kerrallaan, ja tarvittaisiin jonkinlainen kokonaissuunnitelma asioiden hahmottamiseksi, Viren kertoi.

Hänen mukaansa esimerkiksi Turun taannoisilla tapahtumilla ei ole mitään tekemistä hänen talouteen liittyvän kysymyksenasettelun kanssa, mutta tämänhetkisessä keskustelussa tuollaiset tapahtumat vain vedetään mukaan muuhun yhteiskunnalliseen ja talouteen liittyvään debattiin.

Keskusteluissa tunteet ryöpsähtävät näin väkisin pinnalle. Viren haluaisi, että myös Suomessa kuten monissa muissa maissa ryhdyttäisiin vakavasti keskustelemaan maahanmuuton tarveharkinnan tasosta.

- Ei tällaisia talouteen liittyviä kysymyksiä voida sivuuttaa, vaan niitä pitäisi tutkia nykyistä paljon enemmän. On varmasti aloja, kuten palveluala, joilla työperäiselle maahanmuutolle on tarvetta, mutta kaikilla aloilla näin ei ole, kuten esimerkiksi rakennusalalla ja teollisuudessa, jossa on edelleen lama.

Suomessa tiedetään Matti Virenin mukaan taloudesta ja sen trendeistä hyvin.

- Tätä taustaa vasten tällaisen tutkimuksen tekeminen työperäisen maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista olisi tarpeen. Työnantajat ovat lukkiutuneet omiin poteroihinsa, ja myös ammattiliitot katsovat ulkomaista työvoimaa omasta näkökulmastaan tuhahtaen, etteivähän nuo järjestäydy ollenkaan eivätkä liity meidän liittoomme.