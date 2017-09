HS: Laittoman maahantulon järjestäminen, metsästyrikos, petos - Näistä rikoksista pohjoiskarjalaisia valtuutettuja on tuomittu

Pohjois-Karjalan kaikista nykyisistä kunnanvaltuutetuista ja varavaltuutetuista 22 henkilöä on tuomittu rikoksesta vuosien 2012 ja 2017 välillä. Valtimoa on ainoa kunta maakunnassa, jossa kaikilla kuntapäättäjillä voi sanoa olevan puhtaat jauhot pussissa. Kaikista muista kunnista löytyy vähintään yksi rikoksesta tuomittu valtuutettu tai varavaltuutettu.

Asia käy ilmi Helsingin Sanomien valtakunnallisesta selvityksestä.

Koko maassa on yhteensä 396 rikoksesta tuomittua kunnanvaltuutettua tai varavaltuutettua. Selvityksen mukaan 70:ssä prosentissa Suomen mantereen kunnista on vähintään yksi päättäjä, joka on saanut rikostuomion.

Pohjois-Karjalaisia päättäjiä on tuomittu hyvin erilaisista rikoksista. Esimerkiksi Tohmajärvellä valtuutettu tai varavaltuutettu on tuomittu ympäristö- ja eläinsuojelurikoksesta, Lieksassa rasistisesta ja uskontoa loukkaavasta rikoksesta ja Outokummussa henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta.

Osa tuomituista pohjoiskarjalaisista on saanut rangaistukseksi rikoksestaan vankeustuomion. Osalla tuomituista on ollut vielä koeaika meneillään kuntavaalien 2017 aikana, yhdellä menossa edelleen.

Vankeustuomioita valtuutetut ovat saaneet Kontiolahdella, Lieksassa, Liperissä, Nurmeksessa, Rääkkylässä ja Tohmajärvellä.

Alla valtuutettujen tekemät rikokset, joista on seurannut vankeustuomio.

Kontiolahtelainen valtuutettu on tuomittu törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Hän ajoi 128 kilometrin tuntivauhtia alueella, jossa rajoitus oli 60 kilometriä tunnissa. Tuomio oli 40 päivää ehdollista vankeutta. Koeaika päättyi 31.10.2014.

Lieksassa varavaltuutettu tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta. Hän puhalsi ajon jälkeen 1,8 promillea ja tuomittiin 55 päiväksi vankeuteen. Hänen koeaikansa on yhä meneillään ja päättyy vasta 1.8.2018.

Toinen lieksalainen varavaltuutettu puhalsi ajon jälkeen 2,36 promillea. Hänet tuomittiin 80 päiväksi vankeuteen.

Lieksalainen valtuutettu puolestaan tuomittiin laittoman maahantulon järjestämisestä. Hän yritti tuoda Suomeen ulkomaalaisen, jolla ei ollut matkustusasiakirjoja, viisumia tai oleskelulupaa ja luovutti itselleen annetun asiakirjan tuolle henkilölle käytettäväksi. Rangaistus oli 50 päivää vankeutta ehdollisena.

Nurmeksessa varavaltuutettu sai 40 päivää vankeutta, kun ajoi 1,38 promillea alkoholia veressään. Koeaika päättyi 15.4.2017.

Rääkkylässä yksi varavaltuutettu on tuomittu kahdesta eri rikoksesta. Hänet tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kun hän ajoi aamuyöllä ojaan ja puhalsi 1,22 promillea. Tuomio oli 20 päivää vankeutta ehdollisena.

Hänet on tuomittu myös petoksesta. Hän nosti yli 9 000 euron arvosta työmarkkinatukea lähes kahden vuoden ajan, vaikka oli todellisuudessa palkkatyössä. Tuomio oli kolme kuukautta vankeutta. Koeaika päättyi 16.6.2017.

Tohmajärvellä varavaltuutettu tuomittiin törkeästä rattijupuomuksesta ja metsästysrikoksesta. Varavaltuutettu oli puhaltanut ajon jälkeen 1,44 promillea. Lisäksi hän säilytti luodikkoa suojaamattomana ja neljällä patruunalla ladattuna. Rangaistus oli 40 päivää vankeutta ehdollisena, lisäksi sakkoja.