Aurinko sai ihmiset heti hyvälle tuulelle - syksy on parasta istutusaikaa

Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Se lämmitti, sai neitoperhoset lentoon ja kukille.

Grillimakkara. mehu, kahvi ja Jorma Koposen valmistama mainio hernesoppa maistuivat ihmisille.

Sunnuntaina väkeä oli vähemmän kuin lauantaina. Tapahtui sellainen ihme, että keittoa jäi yli.

- Yleensä se loppuu kesken aina iltapäivällä, niin myös eilen. 200 litraa eli 600 annosta sitä oli ja niin on nytkin. Eilen kävi ehkä 1 500 ihmistä. Onhan se meidän onni, että on hyvä ilma, mutta ihmisillä näyttäisi olevan muutakin tekemistä, puutarhuri Jaakko Huikuri mietti.

- Tuhannen ja kahdentuhannen välissä oli lauantain kävijämäärä, vaikka eihän sitä laskettu. Keväisin taimipäivillä käy kaksi kertaa enemmän väkeä kuin syksyllä, ihmiset innostuvat silloin puutarhahommista, Jouni Postari sanoi.

Oltiin siis Joensuun Viherkeskuksen perinteisillä syksyn taimipäivillä. Niitä samoin kuin kevään taimipäiviä on vietetty viikonloppuisin jo kymmenen vuoden ajan. Aika paljon kekkereissä käy samoja ihmisiä, mutta sehän on vain hyvä asia.

Niin kuin oli auringonpaistekin.

Taimipäivät saattavat kuulostaa asiaan vihkiytymättömille omituiselta nimeltä näin myöhään syksyllä, mutta asia on juuri päinvastoin.

- Istutuskausi on parhaimmillaan, syksy on parasta istutusaikaa. On kosteaa, ja taimet kerkiää juurtumaan. Ei tarvitse kastella kuin vain istutuksen yhteydessä, Huikuri opasti.

Kun vielä lähes kaikki myytävä on taimiviikonloppuisin tarjouksessa, menestys on taattu.

- Sipulikukkia ja kanervia kysytään eniten, Huikuri sanoi.

Puutarhurit kertoivat päivitelleensä paikalla käyneen, ProAgriasta eläkkeelle jääneen Matti Hyvösen kanssa vuoden tähänastista lämpösummaa.

- Lämpöaste on satoja asteita jäljessä normaalikesästä, esimerkiksi Valtimolla 200 astetta. Vehnä vaatii lämpösumman 1 200 astetta, mutta nyt se taitaa olla vain vajaa tuhat.

Sunnuntaina lämpösumma nousi enemmän kuin aikoihin. Jos ennusteet pitävät kutinsa, lämpöä pitäisi riittää ainakin lähipäiviksi.

Aurinkoa toivon mukaan myös.