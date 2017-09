Joensuulle avattiin uudet nettisivut - "Joe on supliikki kaveri"

Joensuun kaupunki on avannut uudet nettisivut kaupungin mainostamiseen. Sivuston nimi on With Joe, ja sen yhteydessä on otettu kaupungille käyttöön uusi lempinimi Joe.

Sivustolle kootaan muun muassa yrityksille suunnatut palvelut. Joensuun kaupungin nettisivut säilyvät ennallaan.

- Kasvava Joensuun seutu kertoo uudella ystävällisellä otteella, With Joe:lla, miksi Suomen 12. suurin kaupunki on erityislaatuinen paikka elää ja yrittää, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

- Joe ei ole vain kaupunki, josta voimme olla ylpeitä. Joe on supliikki kaveri, arjen kannustaja, ideoiden sparraaja, unelmien mahdollistaja ja yhteistyökumppani. Joe ja hänen ystävänsä ovat sinua varten kasvutarinasi jokaisessa vaiheessa, kaupunki hehkuttaa.

Uusi sivusto on toteutettu yhdessä Joensuun kaupungin, JOSEK Oy:n ja Joensuun Tiedepuiston kanssa.

Uusi sivusto on täällä: http://withjoe.fi/.