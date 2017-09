Esitys: Vanha apteekki puretaan Outokummussa

Niin sanottu Vanha apteekki aiotaan purkaa Outokummussa.

Tiistaina kokoontuvalle Outokummun kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että ensi vuoden talousarvioon varattaisiin 70 000 euron määräraha rakennuksen purkamista varten.

Vuonna 1930 rakennettu talo sijaitsee kirjaston ja urheilutalo-uimahallin välissä osoitteessa Outolamminkatu 2. Siihen on tehty pieni lisäsiipi 1940-luvun lopulla.

Talon ensimmäinen apteekkari oli Yngve Georg Evert Zimmermann, ja apteekki toimi rakennuksessa vuoteen 1964 saakka. Nykyään rakennus on Outokummun kaupungin omistuksessa.

Joensuun seudun yleiskaavassa rakennus on arvotettu seudullisesti arvokkaaksi kohteeksi. Perusteena on, että kohde on harvoja 1930-luvulta jäljelle jääneitä paikkakunnan liike-elämän tarpeisiin valmistuneita rakennuksia.

Lautakuntaan tulee myös esitys kaupungin omistaman omakotitalon purkamisesta osoitteessa Asevelitie 4. Vuonna 1952 rakennettu talo on laho- ja homevaurioiden takia käyttökiellossa eikä sovellu asumiskäyttöön.

Paloviranomaisten kanssa tehdyn katselmuksen perusteella rakennus voidaan hävittää polttamalla.