"Koputtelin digiboksia, että nytkö se hajosi" - Televisio on pysynyt mykkänä jo monta päivää

Radiokeli on aiheuttanut Pohjois-Karjalassa lähetyshäiriöitä laajoilla alueilla ympäri maakuntaa. Ongelmia on raportoitu muun muassa Liperistä, Kiihtelysvaarasta ja Tohmajärveltä. Radiokelissä on kysymys radiosignaalien niin kutsutusta ylipitkästä etenemisestä.

Viinijärveläisen Simo Viskarin kotona televisiolähetykset alkoivat pätkiä myöhään lauantai-iltana, ja ongelmat jatkuivat tiistaina edelleen.

– Lauantaina päivällä näkyi vielä ihan hyvin, mutta illasta asti televisio on ollut aika mykkä. Kuva näkyy ihan hetkittäin, Viskari kertoo.

Vastaavia ongelmia Viskarilla ei ole aikaisemmin ollut. Hän kertookin ensin epäilleensä, että vika olisi laitteessa.

– Minä jo nyrkillä koputtelin digiboksia, että nytkö se hajosi. Mutta sitten luin Facebookista, että ongelmia on ollut muillakin.

Viskari ihmettelee tiedotuksen puutetta lähetysongelmiin liittyen. Esimerkiksi Digita on hänen mielestään tarjonnut varsin vähän tietoa. Säätiloihin hän kuitenkin arvelee häiriöiden liittyvän.

– Mitä kaikkia auringonpilkkuja näitä onkaan. Ja sumua, hän pohtii.

