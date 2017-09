Lautakunta: Vanha apteekki puretaan Outokummussa

Outokummun kaupunkirakennelautakunta hyväksyi tiistain kokouksessaan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

Talousarvioon sisältyy 70 000 euron lisämääräraha niin sanotun Vanhan apteekin purkamiseen.

Vuonna 1930 rakennettu talo sijaitsee kirjaston ja urheilutalo-uimahallin välissä osoitteessa Outolamminkatu 2.

Talon ensimmäinen apteekkari oli Yngve Georg Evert Zimmermann, ja apteekki toimi rakennuksessa vuoteen 1964 saakka. Nykyään rakennus on Outokummun kaupungin omistuksessa.

Joensuun seudun yleiskaavassa rakennus on luokiteltu seudullisesti arvokkaaksi kohteeksi. Perusteena on, että kohde on harvoja 1930-luvulta jäljelle jääneitä paikkakunnan liike-elämän tarpeisiin valmistuneita rakennuksia.

Talousarvio ja taloussuunnitelma menevät vielä kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.