Sienivisa: Oikea vastaus ei ollutkaan herkkutatti vaan männynherkkutatti

Sienivisaan tuli vastauksia kaikkiaan 221. Oikeita vastauksia oli 141. Noin 70 vastaajaa luuli sientä herkkutatiksi, muita vääriä vastauksia olivat muun muassa tammenherkkutatti ja haavanpunikkitatti.

Kirjapalkinnon saa tällä kertaa Asta Venäläinen Lieksasta. Kaikkien vastanneiden kesken onni suosi Pertti Karhua Kerimäeltä ja Hilkka Hiltusta Joensuusta. He saavat tuotepalkinnot. Onnittelut. Postitamme palkinnot voittajille.

Suomessa esiintyy ainakin neljä herkkutattilajia: herkku-, männynherkku-, koivunherkku- ja tammenherkkutatti. Satoisia lajeja Pohjois-Karjalassa ovat kaksi ensin mainittua. Viime vuosina herkku- ja männynherkkutatin satotasot ovat vaihdelleet suuresti.

– Tällä vuosituhannella erittäin satoisia tattivuosia ovat olleet vuodet 2003 ja 2010. Oman näkemykseni mukaan erittäin hyviä herkkutattivuosia on vain yksi tai kaksi vuosikymmenen aikana. Kuluvan vuoden tattisato jää heikoksi, kertoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Männynherkkutatin lakki on punaruskea ja muhkurainen. Jalka on myös punaruskea, kuten kuvasta voi päätellä. Jalka on lyhyempi kuin herkkutatilla, ja se on nuijamainen. Yleensä herkkutatin jalka on selvästi pitempi kuin männynherkkutatilla, eikä siinä ole punertavaa värisävyä. Molemmilla lajeilla jalan yläosassa on vaalea ja tiheä verkkokuvio.

Herkku- ja männynherkkutatin lakin alapinnalla on löyhästi kiinni oleva pillikerros, jota ei saa poistaa, ellei se ole sienisääskien toukkien syömä. Molempien tattilajien pillikerros on nuorena harmahtavan valkoinen, vanhemmiten pillikerros muuttuu keltaiseksi ja on lopulta oliivin vihreä.

Männynherkkutatti kasvaa kuivahkoilla ja kuivilla mäntykankailla nimensä mukaan männyn juurisienenä. Herkkutatti kasvaa tuoreissa havu- ja lehtimetsissä kuusen juurisienenä.

– Mainittakoon, että kuusenherkkutatti-nimeä ei ole millään tattilajilla, Kauko Salo muistuttaa.

Ohessa sieni numero viisi. Mikä se on?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaisin. Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi sienikirja sieniresepteineen.

Vastata voi internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi/sienivisa tai postikortilla osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 4. lokakuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internet-vastausten jättöaika.

