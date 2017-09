Kolumni: Hyvästi taas talveksi, Pohjois-Karjalan pienet viehättävät joet

Istuskelen Höytiäisen kanavan hiekkatörmällä, oion puutuneita jalkojani ja hörpin termospullosta syyskohmetta loitommalle.

Vesi kuljettaa ylävirralta keltaisia lehtiä, usvakiehkurat nousevat kanavan pinnasta sormeilemaan rantametsiä. Jostain taivaalta, harmaanhimmeän sumuvaipan keskeltä kuuluu muuttavien hanhien haukahtelu.

Kontiolahti, Höytiäisen kanava 26.9.2017

Olen yksi niistä, jotka ovat mananneet surkeaa, kylmää kesää. Koetan painaa mieleeni, miten kaunista on nyt, vielä kodin ikkunasta katsottuna sumuisenrääseisenä syyspäivänä.

Kannatti lähteä. Ei vesilläkausi ole vielä ohi, eikä vesikään vielä aivan jäisenkylmää.

Kontiolahti, Höytiäisen kanava 02.10.2016

Muistan tarkkaan, miten minusta tuli kajakkimelonnan ystävä.

Olin 90-luvun puolivälissä kesätoimittajana Lappeenrannassa ilmestyvässä Etelä-Saimaassa. Mistä lie tullut melonta puheeksi, mutta erikoistoimittaja Esa Vilenius halusi lainata kajakkiaan, jotta pääsisin kokeilemaan.

Silloin en vielä sitä tiennyt, mutta melojissa on vähän samaa kuin tuttavapiirin kasvissyöjissä, elämäntaparemontoijissa ja uskonnollisissa käännynnäisissä – muut kyllä kuulevat heidän erinomaisista, autuaaksi tekevistä elämänvalinnoistaan (kuten tekin nyt, lukijat).

Tapasimme Myllysaaressa, eräällä kaupungin venerannalla, jonne Esa oli kuljettanut vihreän kajakkinsa. Hän näytti, kuinka kajakkiin mennään, miten melaa pidetään käsissä ja kuinka aukkopeite kiskaistaan mahdollisen hädän hetkellä pois.

Kävin tekemässä elämäni ensimmäisen melonnan Linnoituksen pohjoispuolella olevien Voisalmensaaren ja Pikisaaren ympäri.

Pyhäselkä, Lotokanjoki 02.07.2016

Jäin koukkuun. Sen jo tietysti tiesin, miten leppoisaa kauniina kesäpäivänä on olla vesillä.

Mutta kajakissa pääsee venettäkin lähemmäksi vettä. Koskematonta luontoa en odottanutkaan näkeväni noin lähellä kaupunkia, mutta sekin viehätti, miten lähelle kajakki vie silta- ja uittorakenteita, teollisuuslaitoksia, ihmettelemään rantojen venevajojen ja laitureiden miesarkkitehtuuria.

Sitä miten ihminen koettaa asettua vesirajaan, ja kuinka tiukasti luonto panee vastaan lahottamalla, rapauttamalla ja huuhtomalla.

Joensuu, Iiksenjoki 18.09.2016

Päätin tuona päivänä Saimaalla, että kun pääsen toimittajan päivätöihin, hommaan auton, kattotelineet ja kajakin. Tämänkaltainen itsevarmuus oli mahdollista viime vuosituhannella, voi pätkätyöläisyyteen tottuneelle sukupolvelle kertoa.

Vanha lehtileike kertoo, että Esa Vilenius olisi täyttänyt tänä vuonna 60. Aivosyöpä vei mietiskelevän miehen viisi vuotta sitten. Hän ennätti laajentaa työaluettaan tietokirjojen teon suuntaan, julkaisi esimerkiksi mielenkiintoisen, maailmanloppupohdiskelua kokoavan Kaiken maailman loput (Tammi 2007).

Kirjassa on Esalta tavattoman hieno esipuhe: "Se, että kaikki maailmassa on joskus ohi, on myös lohdullista. Tieto siitä korostaa nykyhetkessä elämisen tärkeyttä. Jokaista sekuntia ei kannata yrittää elää täysillä. Hetkessä eläminen tarkoittaa myös avoimuutta elämälle ja ympäristölle sekä suhteellisuudentajua omissa ponnistuksissa."

Joensuu, Siilaisenpuro 19.7.2017

Olen jyrkästi sitä vastaan, että melonnasta tehdään välillä sankarillista harrastusta, jossa pitää olla kalliit varusteet viimeisen päälle, jotta päästään menemään kymmenien kilometrien reittejä erämaajokia ja niiden koskiosuuksia pitkin.

Ei tarvitse, jos ei halua.

Pohjois-Karjala on täynnä viehättäviä, rauhallisia pikkujokia, joilla voi käydä tekemässä päivä- ja iltamelontoja. Mukaan ei tarvitse juuri mitään. Kartta, vähän juotavaa ja evästä. Puhelin vedenpitävään pussiin. Lippalakki aurinkoa vastaan on hyvä, jos sellainen ihme sattuu taivaalla näyttäytymään.

Joensuu, Marjalan kanava 30.05.2016

Suositeltavia paikkoja? Joensuun suunnalla Höytiäisen ja Marjalan kanavat, Iiksenjoki, Siilaisenpuro, tietysti Pielisjokikin, vaikka ei niin pienenviehättävä olekaan.

Pyhäselän Haapajoki ja Lotokanjoen ja Nivanjoen reitti, Kiihtelysvaaran Viesimonjoki, Liperin Taipaleenjoki, Outokummun Rikkajoki ja Usinjoki. Esimerkiksi näistä voi aloittaa. Karttaa tutkailemalla ja miettimällä löytää vesillelasku- ja nousupaikat. Jos ei löydä, seuraavalla kerralla tietää paremmin.

Siellä ne odottavat tarunhohtoiset ja kauniitkin, Jänisjoki, Koitajoki, Jongunjoki. Ensi kesänä. Vai vieläkö tälle syksylle olisi varattuna joku lämpimämpi päivä.