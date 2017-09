Joensuun uuden oikeus- ja poliisitalon ovella kerätty asiakkailta pois runsaasti teräaseita

Joensuun uuden oikeus- ja poliisitalon ovella on törmätty erikoiseen ilmiöön. Aulan lentokenttätasoisessa turvatarkastuksessa on kerätty ensimmäisten aukioloviikkojen aikana asiakkailta pois lukuisia teräaseita.

- Lähes päivittäin turvatarkastukseen tulee henkilö tai henkilöitä, joiden hallusta löytyy jonkinlainen teräase tai vastaava esine, kertoo ylikomisario Vesa Kostamo.

Kostamon mukaan useimmiten kyse on silkasta ajattelemattomuudesta. Henkilö ei yksinkertaisesti tule ajatelleeksi, että hänellä on mukanaan esine, jonka tuominen virastoon tai ylipäätään yleiselle paikalle on kielletty.

- Tällaisissa tapauksissa puhutaan useimmiten minilinkkareista tai vastaavista avainnipun perässä roikkuvista esineistä.

Monella asiakkaalla saattaa olla mukanaan esimerkiksi Leatherman-monitoimityökalu tai kynsisakset. Myös ne kuuluvat kiellettyjen esineiden listalle.

Teräaseiden vieminen virastoon tai niiden kantaminen yleisellä paikalla on kielletty järjestyslaissa.

- Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito on kielletty yleisellä paikalla. Yleisellä paikalla tarkoitetaan myös virastoa ja toimistoa, ei siis pelkästään katua tai toria, Kostamo selvittää.

Osa teräasetta kantavista asiakkaista "palkitaan" ajattelemattomuudestaan sakolla.

- Tilanne ja asian laatu kokonaisuutena ratkaisevat. Kaikille kynsisaksien tuojille ei välttämättä anneta sakkoja.

Jos teräaseen kantamisesta annetaan henkilölle sakko, menettää hän tuolloin myös kyseisen teräaseen valtiolle.

Joensuun oikeus- ja poliisitalon ulkopuolella ei ole erikseen teräaseita koskevia kieltotauluja, eikä sellaisia ole myöskään tulossa.

- Jokaisen tulee sen verran tietää lainsäädännöstä, ettei teräaseita saa kantaa yleisellä paikalla. Käytetään sitä kuuluisaa heinäntekojärkeä, Kostamo toivoo.