Huonoja uutisia junamatkustajille: Joensuusta Helsinkiin kestää jatkossa pidempään

Junaradan huono kunto pidentää matka-aikaa Itä-Suomessa.

Helsinki-Joensuu-vuoroja joudutaan hidastamaan 5-10 minuuttia 10.12. alkaen, VR tiedottaa.

Hidastus johtuu rataosuuden heikosta kunnosta, joka vaikeuttaa etenkin Lappeenranta-Joensuu-väliä. Välillä on voimassa lukuisia radan heikosta kunnosta johtuvia nopeusrajoituksia, minkä vuoksi matka-aikaa pidennetään.

- Rataverkon heikko kunto on näkynyt tänä vuonna merkittävästi kaukojunien täsmällisyydessä, joka on kokonaisuudessaan laskenut. Kaikista kaukoliikenteen myöhästymisistä yli puolet johtuu rataverkon heikosta kunnosta. Helsinki-Joensuu-reitin hidastaminen on edellytys täsmälliseen liikennöintiin kyseisellä rataosalla, kaukoliikenteen suunnittelujohtaja Juho Hannukainen kertoo.

Uudet aikataulut julkaistaan 12.10. ja ne tulevat voimaan 10.12. Aikataulut ovat voimassa 17.6.2018 asti.

Karjalainen kirjoitti perjantaina junien myöhästymisestä.

