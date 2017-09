Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä muuttaa nimensä Riveriaksi

Uusi organisaatio muodostuu yhdestä oppilaitoksesta, joka yhdistää nykyiset Pohjois-Karjalan ammattiopistot (Joensuu palvelut, Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Kitee, Lieksa, Niittylahti, Nurmes, Outokumpu, Valtimo), Pohjois-Karjalan aikuisopiston, Pohjois-Karjalan opiston ja Pohjois-Karjalan kesäyliopiston.

Oppilaitoksen uudeksi nimeksi tulee Riveria.

- Riveria on nimenä lyhyt, tuore, erilainen ja moderni. Se kuvastaa pohjoiskarjalaisuutta vesistöjen ja jokien mielikuvan kautta. Oppilaitoksen ammatillinen koulutus on eläväistä ja jatkuvassa liikkeessä kuten virtaava vesistökin. Nimi luo positiivista mielikuvaa ja on kansainvälisesti helposti ymmärrettävä, nimivalintaa perustellaan.

Uuden oppilaitoksen nimen löytämiseksi järjestettiin henkilöstölle ja opiskelijoille nimikilpailu. Kilpailussa annettiin kaikkiaan 274 nimiehdotusta. Uuden oppilaitoksen nimeä valmisteleva raati koostui luottamusjohdon, toimivan johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Nimi julkistettiin perjantaina kuntayhtymän yhteisessä henkilöstötilaisuudessa Joensuun areenassa.