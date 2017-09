Keskustan liikenne puhuttaa Joensuussa - "Kumpi on tärkeämpää: taksien taukopaikka vai yritysten toiminta?"

Joensuun keskustan toimijoita mietityttää, miten käy, kun pyöräilykatua jatketaan ensi kesänä etelään päin Niskakadulle saakka.

- Liikkuminen keskustassa ja keskustaan voisi olla helpompaa. Nyt liikenne ohjautuu mieluummin pois. Tänne on vaikea tulla, koska monessa kohti on kääntyminen kielletty. Taksit ovat keskustan kannalta täysin väärässä paikassa. Tekisi mieli kysyä, kumpi on tärkeämpää: taksien taukopaikka vai yritysten toiminta, toteaa Metropolin kauppakeskusjohtaja Marja Mononen Ovenialta.

Tyhjää on Metropolissa, eivätkä ole asiakasvirrat entisellään Centrumissakaan. Kauppakeskukset on tarkoitus yhdistää kävelysillalla.

- Toivottavasti kävelysiltaa Centrumista Metropoliin ei rakennettaisi vilkkaimman joulusesongin aikana, koska se vaikeuttaisi tärkeintä myyntisesonkia. Hyvä juttu, että tulee, mutta vähän myöhemmin olisi parempi, toteaa kaupunkikeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Vänskä.

Moni kauppias pelkäsi, että keskusta hiljenee torin remontin myötä niin kuin kävi Kuopiossa. Joidenkin liiketoimintaan keskustan muutostyöt vaikuttavat varmasti, mutta yllättävän moni on mielissään tilanteesta.

Torin remontti on aiheuttanut torin kohdalle kävelykadulle mukavan sumpun ja tungoksen tuntuman. Puoliväkisin Sinisen virran viereen siirretyt kahvilat keräävät nimiä adressiin, ettei heidän tarvitsisi muuttaa takaisin torille.