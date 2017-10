Kolumni: Ovatko seinämaalaukset satukuvia, taidetta vai matkailun edistämistä?

Rustam Qbic - Sipoo, Pohjoinen koulutie 1.

Katutaideinnostus on kuplinut pinnan alla koko 2010-luvun. Parina viime vuonna se on kuitenkin noussut täysin uuteen kukoistukseen.

Osansa nousussa on lukuisilla katutaidetapahtumilla, joista Joensuussa on nähty muun muassa Upeart, Graffitin SM-kisat sekä Ryminä.

Katutaiteesta on tullut 2000-luvulla Suomessakin museoihin kelpaavaa taidetta, jota käsitellään sanomalehtien kulttuurisivuilla, sen sijaan että ne mainittaisiin lehtien poliisipätkissä. Lue elokuinen artikkeli muraalibuumista täältä.

Telmo Miel - Cozy Like a Cold Forest. Malmikatu 29. Kuva: Riikka Hurri

Piristyvä kaupunkikuva on kaikkien etu.

Harmaita seiniä kyllä riittää ja kaupalliset mainokset rumentavat katukuvaa aivan liikaa.

Mutta iskeekö seinämaalausten kanssa vauhtisokeus?

Onko tämä vastareaktio Helsingin surullisen kuuluisalle Stop töhryille -kampanjalle, joka kriminalisoi katutaiteen vuosiksi 1998–2008, ja jonka henkeä lähdettiin toteuttamaan muissakin suomalaisissa kaupungeissa?

Rahdataanko ulkomaalaiset tekijät tänne vain mainosarvon takia vai oikeasti heidän taiteensa tason vuoksi?

Kaikki kysymykset ovat pohtimisen arvoisia. Minä en niihin osaa yhtä oikeaa vastausta antaa; yksiselitteiset totuudet ovat taiteen kohdalla harvinaisia.

Heidi Vasara - Veden äärellä. Suursahankatu 5. Kuvaaja: Jarno Artika

Tärkein kysymys on, ovatko teokset hyviä. Tehdäänkö nyt määrää, vaan ei laatua?

Ovatko kaupunkiemme kasvot niin rumat, että "tässä naamassa arpikin kaunistus olisi" eli kelpaako meille mikä kuva hyvänsä, kunhan niitä kuvia saadaan?

Ja kuka kuvien laadusta päättää? Onko vaarana, että seinämaalausten kanssa käy samalla tavalla kuin kiertoliittymätaideteosten kanssa Joensuussa?

Että ajatus ja tahtotila on kyllä hyvä, mutta lopputulos on sitten osastoa Käenpesä. Lue näkökulma-kirjoitus Käenpesästä täältä.

Ryminä-taidetapahtuman satoa kesältä 2016. Linnunlahdentie 10. Kuva: Jarno Puumalainen

Jos – ja mielellään kun – lisää seinämaalauksia tehdään, pitää tasosta pitää kiinni. Mikä tahansa "kiva kuva" ei saa kelvata.

Kun seinämaalauksista ja katutaiteesta aletaan puhua jo tilausvaiheessa matkailuvaltteina, ollaan hyvin vaarallisilla vesillä.

Hyvä taideteos voi toki olla matkailuvaltti. Mutta ei sellaisia väkisin synny tunkemalla jokaiseen kuvaan pohjoiskarjalaisia symboleita, kuten Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksen tuore toiminnajohtaja Anne Vänskä taannoisessa mielipidekirjoituksessaan Karjalaisessa visioi.

Johanna Turunen - Punainen virtaa. Penttilänkatu 30. Kuva: Jarno Artika

Siinä vaiheessa, kun taiteen sisällöstä haluavat päättää kareliaexpertit ja visitkareliat, kannattaa seinät vetäistä mieluummin puhtaan valkoisiksi.

Onneksi seinämaalausten kohdalla taso on Joensuussa ja muuallakin Suomessa mukiin menevää, paikoin jopa erittäin hyvää.

Maria Mughalin teokset Leinikkitien kerrostalojen seinissä vuodelta 2011 ovat kepeää ja koristeellista, mutta aivan pätevää tekemistä.

Penttilänrannassa seinämaalausten osalta katukuvaa piristävät Heidi Vasara ja Johanna Turunen.

Tänä kesänä maalattu Katja Kouvalaisen muraali on kansallis-romanttisen söpö ja raikas.

Taideyhdistys Harhan jäsenten seinämaalaus on Joensuun Itäsillan alla. Kuva: Jarno Artika

Jukka Hakasen ja Dead Pixelsin teos Palloilukeitaalla on loistava näyte tilan käytöstä, vaikka kevyt on sekin aihemaailmaltaan.

Uusin Joensuun muraaleista eli Telmo Miel -kaksikon Cozy Like a Cold Forest (Kodikas kuin kylmä metsä) -teos tuo ripauksen abstraktin taiteen muotokieltä ja surrealistista pohjavirettä seinämaalauksissa vallalla olevaan satukirjojen kuvituksen mieleen tuovaan tyylimaailmaan. Lue Telmo Miel -kaksikon haastattelu täältä.

Joensuun kovatasoisin seinämaalaus on edelleen – ja luultavasti hyvinkin pitkään – viime kesänä maalattu Graffitin SM-kisojen finaaliseinä raviradalla.

Samassa seinässä on viisi todella kovatasoista graffitia.

Kokonaisuuden täydentävät viereisen Kuntokeitaan seiniin Ryminä-tapahtumassa maalatut monenkirjavat graffitit.

Jukka Hakanen ja Dead Pixels - Minigolf. Linnunlahdentie 10. Kuva: Marko Puumalainen

Mutta miksi graffitiseinät ovat parempia kuin muraalit?

Koska niissä revitellään. Graffitien muotokieli on sekavaa, monenkirjavaa ja -tasoista. On huteja, mutta on myös särmää ja uskallusta kokeilla.

Muraalien osalta kokeilu tuntuu Suomessa jäävän tällä hetkellä liian usein sille tasolle, että kuinka suuren tai kiiltävän seinämaalauksen voi tehdä, sen sijaan, että kokeilua olisi aiheissa. Sanomasta nyt puhumattakaan.

Graffiti on tekijänsä tinkimätön näkemys, seinämaalaus monen tekijän soppa. Sanansa sanoo taitelijan lisäksi sekä tilaaja että yhteisö, johon teos tulee.

Niina Mantsisen ja Jarkko Suvelan peikkoteos löytyy Joensuun rautatiesillan alikulusta Siihtalassa. Kuva: Arttu Koistinen

Tästä syystä muraaleissa näkee niin usein satukirjamaisia eläimiä ja ihmisiä - eritoten lapsia.

Ne miellyttävät suurta yleisiöä ja ovat helposti hyväksyttäviä ja tuttuja aiheita. Ne eivät vahingossakaan aiheuta päänvaivaa.

Näin ei tietenkään olisi pakko olla. Tilaajilta toivoisi rohkeutta antaa taiteilijoille vapaat kädet ja taiteilijoilta rohkeutta käyttää tätä vapautta, sen sijaan että jokainen pieni muutos seinämaalaukseen pitää hyväksyttää komiteassa.

Eräs ystäväni totesi Jyväskylään tänä syksynä maalatuista muraaleista: hienoja ovat, mutta seinämaalaukset haisevat kuitenkin aina hieman toritaiteelle.

Hän osui asian ytimeen.

Maria Mughal - Sisaret. Leinikkitie. Kuva: Juha Inkinen