Anastetun kuorma-auton rekisterinumero on HGL-349. Ajoneuvo on pääväriltään hopea, ja siinä on ovissa siniset raidat. Kuorma-auton kyydissä oli tummansininen tyhjä vaihtolava.

Mahdollisia havaintoja pyydetään ilmoittamaan joko sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai virka-aikana poliisipäivystyksen numeroon 0295 415 320.