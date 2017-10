7-vuotiaan tytön koulumatkalta tehty useita karhuhavaintoja - taksikyytiä ei silti heru

Joensuun kaupunki ei ole myöntänyt Kiihtelysvaaran Keskijärvellä asuvan perheen seitsemänvuotiaalle tyttärelle petokyytiä, vaikka Joensuun riistanhoitoyhdistys sitä suositteli. Tyttären koulumatka on 13 kilometriä, josta kävelymatkan osuus on 1,2 kilometriä. Alueella on tehty useita karhuhavaintoja ja alueella on myös karhunpentuja.