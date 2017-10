Karut kuvat: Lykynlammen ulkoilukeskuksen viereen tehtiin useiden hehtaarien avohakkuu

Joensuun kaupunki tekee parhaillaan 15 hehtaarin suuruista avohakkuuta lentokentän läheisyydessä Onttolassa. Avohakkuualue ulottuu Lykynlammen ulkoilukeskukseen, ja alueella on myös hiihtolatuja.

Finavian tekemän estetarkastelun mukaan Joensuun kaupungin omistamalla alueella lentokentän liepeillä on lentoesteeksi luokiteltavaa järeää metsää, joka on poistettava lentoturvallisuuden takaamiseksi.

- Ikävä on tehdä tämä leimikko, Joensuun kaupungin vs. metsätalousinsinööri Minna Pulkkinen myöntää. Pulkkisen mukaan hakkuu on kuitenkin pakko tehdä, ja ilmailuturvallisuus menee kaiken muun ohi.

Hakkuut Lykynlammen ulkoilualueella ovat parhaillaan käynnissä. Jarno Artikan ottamat kuvat hakkuualueelta on otettu torstaina aamupäivällä.