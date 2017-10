Työttömyysaste laskussa Polvijärvellä, samoin asukasluku

Työttömyysaste on laskenut usealla prosenttiyksiköllä vuoden vaihteen tilanteesta Polvijärvellä. Elokuun lopun työttömyysaste oli 14,6 prosenttia, kun se vuoden 2016 lopussa oli 18,5 prosenttia. Kunnan asukasluku on nyt 4 482. Alkuvuoden aikana asukasluku on vähentynyt 31:llä.

Verotulot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kunnallisveroa kertyy tämän hetkisen ennusteen mukaan 50 000 euroa ennakoitua vähemmän, mutta yhteisöverotuloja 200 000 euroa ennakoitua enemmän. Valtionosuuksia kunta saa kuitenkin 120 000 ennakoitua vähemmän, joten "ylimääräiset" verotulot sulavat tähän. Siun soten maksuosuus jää 130 000 euroa ennakoitua pienemmäksi. Toisaalta kunta on saanut alkuvuonna yli puoli miljoonaa euroa liikaa vuokratuloja Siun sotelta. Ne maksetaan takaisin marras- ja joulukuussa.