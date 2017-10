Viinijärveltä tuhti tukku aloitteita - lisää linja-autovuoroja ja pyörätie Kontkalantien risteykseen

Liperin kolmen taajaman malli pitäisi kääntää vahvuudeksi, pohtii Viinijärven kehitysryhmä.

- Monissa kunnissa on vain yksi keskustaajama, josta peruspalvelut löytyvät. Meillä on kolme, ja jokaisessa on omat hyvät ja houkuttelevat erityispiirteensä. Tähän olisi syytä havahtua, sillä hyvät palvelut vetävät asukkaita, kunhan niitä palveluita muistetaan myös nostaa toistuvasti esille positiivisessa hengessä, ryhmä visioi tiedotteessaan.

Ryhmä on tehnyt ison tukun kuntalaisaloitteita Liperin lautakunnille.

Viinijärveläisaktiivit esittävät, että kaikkiin kolmeen taajamaan perustettaisiin yhteisötilat yhdistyksille. Tiloina toimisivat kunnan lukuisat tyhjillään olevat kiinteistöt.

Lisäksi vuosittainen tulisi järjestää taajamien yhdistysten edustajien ja kunnanhallituksen yhteinen kehitysseminaari.

Omaa taajamaansa koskevia aloitteita viinijärveläiset listaavat yli kymmenen.

Huomiota tulisi kiinnittää muun muassa siihen, että julkinen liikenne Viinijärveltä Liperin kirkonkylälle ei kulje.

Aloitteen mukaan suorien linja-autovuorojen puute tarkoittaa, että terveyskeskukselle on vaivalloista päästä ja että yläkoululaiset eivät voi jäädä koulun jälkeen harrastuksiin kirkonkylälle.

Myös liikenneturvallisuudessa olisi aloitteen mukaan parannettavaa.

- Varkaudentien ja Kontkalantien risteyksien välistä puuttuu edelleen kipeästi kaivattu 1,8 kilometrin pätkä pyörätietä.

Viinijärveläisten mukaan puuttuvan pyörätien takia risteysten välillä on paljon vaaratilanteita, kun polkupyöräilijät joutuvat kulkemaan valtatien pientareella.

- Liperistä pääsee jo uutta pyörätietä pitkin vaikkapa Joensuuhun, seuraavaksi pyörätieverkostoon tulisikin kytkeä Viinijärven alue.

Toinen vaihtoehto olisi leventää koko Viinijärventietä, jolloin pientareille jäisi tilaa myös kevyelle liikenteelle.

Muita aloitteita ovat muun muassa grillipaikan rakentaminen nuorisotalon edustalle, suojatien kynnysten loiventaminen, Valistuksen nurmikentän kunnosta huolehtiminen ja parkkipaikan rakentaminen, koulukeskuksen piha-alueen ongelmien ratkaiseminen, uusien teollisuustonttien kaavoittaminen ja niin edelleen.

Aloitteiden allekirjoittajista Liperin kunnanvaltuutettuja Eveliina Eronen (vihr.), Jaakko Ikonen (ps.), Anne Jetsonen (sd.), Heikki Kontkanen (kesk), Kauko Kotkajuuri (sd.) ja Mikko Lihavainen (kesk.).

Muut allekirjoittajat ovat varavaltuutettu Pirkko Hyvärinen (kesk.), Armi Ikonen, Karita Jetsonen, Janika Kinnunen, Marianne Lappalainen ja Timoi Munne.

Keväällä omat aloitteensa jätti kirkonkylän suunnitteluryhmä, johon niin ikään kuului useita kunnanvaltuutettuja.